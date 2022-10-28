باريس: سنلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وأكدت الوزيرة على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر.

من جانبه أوضح بول سولير أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.