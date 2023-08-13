باريس.. على موعد لجمع الأطراف الدولية بشأن ليبيا الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع المقبل، اجتماع دولياً بشأن ليبيا بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وممثلين عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد مصدر لصحيفة «الاتحاد الإماراتية» أنّ الاجتماع سيناقش التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا خاصة التحديات التي تواجه عملية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

وتابعت الصحيفة أنّ الاجتماع سيستعرض التهديدات الأمنية التي تهدد الاستقرار والأمن نتيجة حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار الليبي، وما توصلت إليه لجنة «6+6» حول قوانين الانتخابات والملاحظات التي أوردها مجلس النواب حول بعض مواد القوانين الانتخابية.

وأشارت الصحيفة أنّ الاجتماع سيناقش سبل تنظيم العملية الانتخابية في البلاد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وتكون مهامها محددة وفق جدول زمني.

ورجّحت الصحيفة إمكانية مناقشة آلية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التحضير للانتخابات.