باريس.. لجنة «5+5» تجتمع برعاية أممية وحضور «الحداد» و «الناظوري»

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة الليبية في باريس أنّه من المتوقع أن تستمر اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين.

ووصل ليلة الأمس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى العاصمة باريس حيث كان في استقبالهم كل من سعادة السفير الليبي خالد كاجيجي ووالملحقية العسكرية بباريس.

وتحدّثت السفارة الليبية في باريس، عن مشاركة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الناظوري، إلى جانب مشاركة رئيس أركان المنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري.