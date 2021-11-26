باريس وروما تؤكدان على التنسيق الوثيق بينهما حول ليبيا

اكّد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والفرنسي جان إيف لودريان على التنسيق الوثيق بين روما وباريس بشأن ليبيا ومنطقة الساحل.

وشدّد دي مايو خلال لقائه نظيره الفرنسي على أهمية ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في 24 القادم.

وأشار دي مايو إلى أولوية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الاجانب من ليبيا، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية الإيطالية.

من جانبه، ذكر وزير خارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن وجهات النظر حول ليبيا متقاربة بشكل كبير.

وأضاف دي مايو، أنّ تقارب وجهات النظر بين إيطاليا وفرنسا بشأن ليبيا جسدته رئاستهما المشتركة لمؤتمر ليبيا الذي عقد في باريس.