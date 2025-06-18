باستخدام التقنية الحديثة.. برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة توزيع «بطاقة الناخب»

شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص للفرق التي ستتولى تأهيل موظفي مراكز توزيع بطاقة الناخب، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق عملية التوزيع في البلديات المستهدفة.

وتركز البرنامج على تقديم شرح تفصيلي لإجراءات توزيع البطاقة باستخدام جهاز التحقق الإلكتروني، إضافة إلى استعراض خطوات العمل عبر منظومة التحقق، لضمان تمكين الفرق التدريبية من إيصال المعلومات بدقة وفاعلية.

وأكدت المفوضية أن هذا التدريب يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تحديث آليات العمل داخل مراكز الانتخاب، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة التي تعزز من نزاهة العملية الانتخابية وتحد من فرص التلاعب أو التزوير.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المفوضية بتوفير بيئة انتخابية تعتمد على معايير الشفافية والمصداقية، بما يضمن تعزيز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية.