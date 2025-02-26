باستخدام «الذكاء الاصطناعي».. «آبل» تدعم هواتفها بتحديث جديد

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن مجموعة من هواتف آيفون ستحصل على ميزة عملية ومفيدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هواتف” iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max “ستحصل على ميزة “الذكاء البصري” أو Visual Intelligence، وهي ميزة تشبه ميزة Google Lens التي توفرها غوغل للهواتف الذكية.

وبفضل هذه الميزة سيتمكن مستخدمو هواتف آيفون من “استعمال كاميرا الهاتف للتعرف على الأشياء والمنتجات والبحث عنها عبر الإنترنت من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT”.

كما تمكن هذه الميزة من “استعمال كاميرا الهاتف لقراءة وتحليل النصوص وقراءتها بصوت عال أو تلخيصها”، إذ يقوم المستخدم بتوجيه الكاميرا إلى النص ليقوم الذكاء الاصطناعي فورا بالتعرف على كلماته وتحليلها وترجمتها.

ويتم استعمال هذه الميزة أيضا للتعرف على الأماكن من خلال كاميرا الهاتف والبحث عن معلومات عنها عبر الإنترنت، إذ يمكن توجيه الكاميرا لصورة أحد المطاعم ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف على المطعم ويعطي المستخدم معلومات عن موقعه ومواعيد عمله والمأكولات التي يقدمها.

يذكر أن هذه الميزة متوفرة حاليا في هواتف iPhone 16 فقط، ولم تعلن آبل متى ستطرح بشكل رسمي في هواتف 15 Pro و15 Pro Max، لكن التوقعات بأنها ستصل إلى هذه الأجهزة مع تحديث iOS 18.4 الذي سيطلق مطلع أبريل المقبل.