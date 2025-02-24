باستخدام «الذكاء الاصطناعي».. روبوتات للقيام بـ«الأعمال المنزلية ومساعدة المسنين»

كشف العلماء أنه يتم العمل على بناء “روبوتات” مجهزة بأدمغة ذكاء اصطناعي خفيفة الوزن، ستكون قادرة على أداء مهام جديدة كالطبخ وطي الملابس وتفريغ غسالة الأطباق، ومن المتوقع أن تصبح موجودة بالمنازل في غضون خمس سنوات.

ووفقاً لصحيفة التلغراف، يعمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على إنشاء آلات بأيدٍ وأذرع وأرجل للقيام بالأعمال المنزلية ومهام يدوية.

وقد تمكن المهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من ابتكار نوع جديد من الذكاء الاصطناعي يعتمد على أدمغة الديدان، والتي يعتقدون أنها يمكن أن تساعد في تسريع تطوير الروبوتات المنزلية في الحياة الواقعية.

ويقوم البروفيسور بولكيت أجراوال، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بتدريب الروبوتات لأداء مهام غير جذابة وتستغرق وقتاً طويلاً.

وقال أجراوال إن “شركات وادي السليكون تعد هذا العام بإصدار روبوت، ولكنني أعتقد أن تقديري سيكون أقرب لخمس إلى عشر سنوات… لا شك أن التكنولوجيا تتقدم، ولكن من الجيد أن نكون واقعيين في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لنشرها».

أوضح أجراوال أن الروبوتات الموجودة المستخدمة بالفعل في الصناعة، مثل تلك المستخدمة في بناء السيارات في المصانع، يمكنها القيام بمهام بسيطة ومتكررة بشكل جيد للغاية، ولكنها «غبية»، ولا يمكنها التعامل حتى مع قدر ضئيل من التغيير.

ويأمل أن يؤدي عمله في بناء القدرة على التكيف وإحساس اللمس إلى إصلاح هذه العيوب. كما يأمل أن تتمكن الروبوتات من استبدال مهام العمل اليدوي، وكذلك مساعدة السكان المسنين على إكمال الوظائف اليومية في المنزل.

وأضاف البروفيسور أجراوال: الهدف النهائي هو الحصول على روبوت يتمتع بنفس قدرة الإنسان في القيام بالأشياء المادية، ويعتقد أن مفتاح إتقان ذلك يرتبط بإتقان نسخة من اليد البشرية.

وأشار إلى أن امتلاك روبوت متحرك ومستقل يشكل تحدياً رئيسياً أيضاً، وكذلك ضمان سلامة الآلات حول البشر.

وقال العالم إن الروبوتات المنزلية قد تكون القفزة التكنولوجية التالية لتحويل الحياة اليومية، على نحو مماثل للكهرباء والإنترنت والسيارات.

ويتفق أيضاً مع مؤسس شركة “تسلا” إيلون ماسك، على أنه عندما يتم طرح هذه الروبوتات المنزلية في الأسواق، فمن المرجح أن تتشابه تكلفتها مع تلك الخاصة بالسيارات ما بين 20 ألفاً و50 ألف دولار.