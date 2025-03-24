باستخدام «الذكاء الاصطناعي».. ميزات جديدة مدهشة في «انستغرام»

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن “شركة “ميتا” بدأت باختبار ميزة جديدة تعتمد على “الذكاء الاصطناعي” في “انستغرام”.

ووفقا لما نقله موقع “overclockers”، “فإن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها هي “Write with Meta AI”، وبواسطتها يستعين المستخدم “بالذكاء الاصطناعي” لوضع تعليقات على المنشورات في “انستغرام”.

وبحسب الموقع، “ظهرت الميزة الجديدة لبعض مستخدمي “انستغرام” حاليا على شكل قلم بجوار شريط كتابة التعليق أسفل المنشور، وعند تفعيلها يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور الموجودة في المنشور ليقترح على المستخدم عدة تعليقات”.

وأضاف الموقع، “على سبيل المثال إذا ظهر في المنشور صورة شخص يبتسم ويرفع إبهامه في مكان ما، فسيقوم الذكاء الاصطناعي باقتراح عدة تعليقات مثل “مكان مريح”، أو “أحبّ الأجواء”، أو “مكان رائع لالتقاط الصور”، ليقوم المستخدم باختيار التعليق الأنسب ويعلق به على المنشور”.

ومن جهته أكد مصدر في شركة “ميتا” لموقع “TechCrunch” “أن الميزة الجديدة يتم اختبارها في “انستغرام”، وأكّد أن “الشركة تسعى لاختبار تقنيات Meta AI في العديد من منصاتها لجعل تجربة استخدام تلك المنصات أكثر متعة وفائدة”.

ولم تحدد شركة “ميتا”، “متى أو ما إذا كانت الميزة سوف يتم طرحها لجميع المستخدمين، إذ إنها قامت في السابق باختبار ميزة شبيهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي على “فيسبوك”، وكان هدفها إنشاء ملخصات قصيرة للتعليقات”.

ويتوقع بعض خبراء التقنية أن “الميزة الجديدة قد تخلق ردود فعل متباينة عند مستخدمي “انستغرام” إذ يفضل البعض أن يقوموا بكتابة التعليقات بأنفسهم لتعبّروا عن مشاعرهم الحقيقية”.