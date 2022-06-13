باستراتجية كاملة.. وزير الأشغال العامة يتعهد بتوفير الخدمات للمواطنين

قال وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب نصر شرح البال الأحد، إن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ استراتيجية كاملة من أجل توفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف شرح البال في تصريحات متلفزة، إن تنمية إعادة إعمار ليبيا سيكون بالمشاركة مع الدول الصديقة خاصة الدولة المصرية لأن بها العديد من الشركات العريقة في مجالات التنمية المختلفة، وفق قوله.

وأكد شرح البال أن الحكومة سوف تناقش المشروعات والأنشطة الاستثمارية التي قد تطرح خلال الفترة القادمة مع وضع الضوابط اللازمة مشيرا إلى أن مصر سوف يكون لها الأولوية في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح شرح البال أن وزارة الأشغال هو مسمى جديد لوزارة الإسكان ليكون عملها أكثر شمولية، وتعتبر قاطرة التنمية للدولة الليبية؛ لأنها المسؤولة عن تنفيذ جميع المشروعات التي تقوم بتمويلها الخزانة العامة للدولة.

وأكد شرح البال أن الأولويات سوف تكون من خلال التشاور مع وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية وتحديد الاحتياجات الضرورية والعاجلة في كافة المشروعات والأنشطة وتصنيف الأولويات.

ونوه شرح البال بأن خطة الحكومة الليبية تهدف إلى استقرار الدولة الليبية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتوفير مناخ أفضل لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ الهام والعاجل.

وأشار شرح البال إلى أن ليبيا لديها الكثير من المشروعات المتعثرة وتحتاج إلى إعادة استكمال لتلك المشروعات، كما أن هناك خطة عامة للاستثمار في العديد من القطاعات مثل قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة المقبلة.

وحسب الوزير، فسوف يتم مناقشة القوانين الخاصة بقطاع الاستثمار، ومناقشة الامتيازات التي يحتاج إليها المستثمرون لخلق فرص استثمارية من أجل إرسال رسالة اطمئنان وسلام،