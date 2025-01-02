باستعمال صكوك مزورة.. حبس تشكيل عصابي يختلس أموال حكومية

أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة”.

وبحسب بيان المكتب، “تولَّت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف سبها، بحث واقعة الاستيلاء على أموال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ فاستدَّل المحقق على تعمُّد المتهمين تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلوا من فعلهم مئة وتسعين ألف دينار؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهمين المقبوض عليه الخمسة”.