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باشاغا: أُصلي من أجل سلامة المدنيين في أوكرانيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 2 مارس 2022 - 18:36 | آخر تحديث: 2 مارس 2022 - 19:13 نُشر: الأربعاء، 2 مارس 2022 - 18:36
ليبيا
باشاغا: أُصلي من أجل سلامة المدنيين في أوكرانيا
تويتر
باشاغا: هجوم روسيا انتهاك واضح للقانون الدولي

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن العالم يشهد صراعًا آخر في أوكرانيا والمدنيون هم من يدفعون الثمن.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أشار باشاغا إلى أن ليبيا مثال رائع على أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار.

وأضاف: “أصلي من أجل سلامة المدنيين ووضع حد لهذا الصراع”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن هجوم روسيا انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية، وحث على احترام سيادة الدولة الأوكرانية وقرارات سلطاتها المنتخبة، وقال: “يجب احترام هذه السلطة وليس قمعها”.

ونوه باشاغا إلى أن هذا الصراع له آثار عالمية يجب معالجتها، وأكد أن ليبيا ملتزمة بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط.

آخر تحديث: 2 مارس 2022 - 19:13
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