«باشاغا»: أقدر موقف فرنسا وإيطاليا أن الحكومة الموحدة هي شرط لنجاح الانتخابات

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواي فتحي باشاغا إنّه يقدّر اعتراف إيطاليا وفرنسا أن الحكومة الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات.

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر أثني على موقف البلدين العلني الداعم لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى أنّه بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا أكد على التزامه بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات بين الدول الثلاث.

وتابع باشاغا أنّ ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر باشاغا أنّه أوضح أيضًا أنه في ظل قيادته ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها.