باشاغا: أمن واستقرار ليبيا مهمان لأوروبا والولايات المتحدة

أعرب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، عن أمله في أن تدعم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن تحقيق الاستقرار إلى ليبيا.

وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية: “ازدادت آمالنا بشكل كبير بعد فوز بايدن في الانتخابات، ونأمل أن يكون للإدارة الجديدة دور رئيسي في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة”.

كما أعرب الوزير عن رغبته في أن يكون تحقيق الاستقرار بليبيا “أولوية قصوى” لدى إدارة بايدن، لافتا إلى أن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد “سيكون تدريجيا”.

وردا على سؤال، أبدى وزير الداخلية استعداده “لتولي منصب رئيس الوزراء لحكومة وحدة وطنية، بإمكانها مواصلة مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتنازعة”.

وأوضح أنه أبلغ روسيا بأن ليبيا مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو في حالة مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية.

وعلى صعيد آخر، أرجع باشاغا، هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة سرت الساحلية عام 2016 إلى الجهود الأمريكية، لافتا إلى استمرار التعاون مع واشنطن في هذا الشأن.

وفي ذات الوقت حذر الوزير من أن “المتطرفين استعادوا موطئ قدم لهم” في سرت، خلال محاولة خليفة حفتر الاستيلاء على العاصمة طرابلس عام 2019.

وكشف باشاغا، عن عملية كبرى ستنفذها قوات حكومة بالتعاون مع تركيا في غرب البلاد، للقضاء على المسلحين واستهداف مهربي البشر.

ودعا واشنطن للمساعدة في هذه العملية، قائلا: “تعهدت تركيا بدعمنا في العملية التي سننفذها في الغرب، ونأمل أن تساعدنا أمريكا للقضاء على العناصر الإرهابية المتسللة إلى ليبيا”.

يشار أن موقف إدارة دونالد ترامب تجاه ليبيا “كان مربكا في بعض الأحيان”، بحسب ما أفادت “أسوشيتيد برس”.

وذكرت الوكالة، أنه بعدما أدانت الخارجية الأمريكية هجوم حفتر على طرابلس، أجرى ترامب بعد ذلك مكالمة هاتفية مع حفتر، مشيدا بدوره في “محاربة الإرهاب”.

كما أشارت إلى معارضة إدارة ترامب مرارا وتكرارا للمرتزقة الروس “فاغنر”، الذين عينهم حفتر، المدعوم أيضا من مصر والإمارات.

أما باشاغا، “فمنذ تسلمه منصب وزير الداخلية عام 2018، يكافح من أجل محاربة الميليشيات في طرابلس وغرب ليبيا”، وفق وصف الوكالة.

وأعرب الوزير ، عزمه “معالجة المشكلة من خلال تحديد الميليشيات التي يجب نزع سلاحها وتلك التي يمكن استيعابها في الأجهزة الأمنية”.

وأفاد بأن “بعض الميليشيات متحالفة مع مسؤولين آخرين في طرابلس وتسيطر على بعض المؤسسات، مثل جهاز المخابرات”، وفق قوله.

وأردف: “المشكلة أن بعض أجزاء ومؤسسات الدولة تقدم الدعم لهذه الميليشيات”.

وكشف تحقيق أجرته وكالة “أسوشيتد برس” عام 2019، عن قيام مجموعات مسلحة في غرب ليبيا بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وابتزازهم وإساءة معاملتهم.

ووفقا للجماعات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة، لا تزال أوضاع المهاجرين غير النظاميين خطيرة في طرابلس.

وفي هذا الشأن، قال باشاغا، إنه أغلق الملاجئ غير القانونية وإنه يعمل مع الأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع في الملاجئ المتبقية، غير أنه في المقابل أعلن عن حاجته لمزيد من الأموال لاستمرار هذه الملاجئ.

واختتم باشاغا تصريحه بالقول إن أمن واستقرار ليبيا “مهمان لأوروبا والولايات المتحدة”.