«باشاغا» أيادي الحكومة ممدودة للجميع فمصيرنا ومستقبلنا واحد

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ أيادي الحكومة ممدودة للجميع وتحتاج لمشاركة الجميع في حكومتنا الوطنية فمصيرنا ومستقبلنا واحد وليس لنا إلا أن نعيش مجتمعين والتخوين يهدم ولا يبني.

وأوضح باشاغا أنّه بدأ المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف، قائلا «لدينا مشاورات مع المجتمع المدني ونعول على الشباب في المشاركة السياسية».

وجدّد باشاغا تأكيده مضيه قدما في تشكيل الحكومة وأنّه سيتم تقديمها في موعدها المحدد، مشيرا إلى تواصله مع المجلس الرئاسي ونوابه والقيادات العسكرية والقوي المدنية وقد أبدو تعاونهم مع الحكومة الجديدة.

وتابع باشاغا أنّه لن تكون هناك أي عوائق في تسليم واستلام الحكومة خاصة وأنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية وينادي دوما بلا للحروب.

وبيّن باشاغا أنّ حكومته ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة مع جميع الأطراف وبشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين

وأضاف باشاغا «شهدنا في هذه الأيام توافق تاريخي بين مجلسي النواب والدولة ونثمن دورهم في شمل الليبيين، وأجدد التزامي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».