باشاغا: الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية

استبعد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، احتمال عودة العنف، قائلا إن الجهود جارية لإيجاد تسوية سلمية للمأزق والسماح لحكومته بالعمل من العاصمة.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أكد باشاغا بأنه لن تكون هناك نزاعات ولا حروب أهلية، وقال: “هذا الوضع (الاقتتال الداخلي) لن يعود مرة أخرى.. سنكون في طرابلس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة”.

ونوه باشاغا إلى أنه يعتزم التواجد في عاصمة البلاد ومقر حكومته هناك في غضون أيام.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن اعتقاده بأن الدولة التي مزقتها الحرب يمكن أن تتوحد دون مزيد من القتال وأن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبًا، وهي السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمان.

وأكد باشاغا أن “الحل السياسي الوحيد في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن إقامة علاقات مع خليفة حفتر سيساعد في توحيد البلاد وتجنيبها الانزلاق مرة أخرى إلى الحرب، وأضاف قائلاً: “لأول مرة يحدث تقارب حقيقي بين الشرق والغرب، وهذه خطوة جيدة”.