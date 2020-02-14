باشاغا: الحرب في ليبيا لن تنتهي إلا بخروج حفتر من المشهد

الحل السياسي للأزمة أمر لا مفر منه. [أرشيف/سوشيال ميديا]

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن الحرب في ليبيا ستستمر ولن تنتهي إلا بخروج خليفة حفتر من المشهد وغيابه بشكل نهائي.

وأضاف الوزير في مقابلة صحيفة “التلغراف” الخميس، يقول:

يجب أن يكون هناك أمل، لكن الأمر صعب مع حفتر لأننا نعلم أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار وحوار ، فسيكون ذلك نهاية حفتر بل سيكون بمثابة الانتحار له.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم المعركة لصالحه في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي للأزمة أمر لا مفر منه.

ونوه وزير الداخلية بأن الفرصة الوحيدة لنجاح الدبلوماسية ستكون إذا ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا، على الدول الداعمة لحفتر.

اقترح تصحيحاً