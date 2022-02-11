«باشاغا»: الحكومة القادمة ستكون لكل الليبيين وسأتعاون مع النواب والأعلى للدولة

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّه على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستلتزم بمبادئ الديمقراطية، معربا عن شكره لعبدالحميد الدبيبة لتحمله المسؤولية في وقت حساس.

باشاغا وفي أول تصريح له عقب تكليفه من النواب بتشكيل حكومة، إنّه يمد ايديه للجميع وأنّ حكومته القادمة ستكون لكل الليبيين، مؤكدا أنّه سيتعاون مع مجلسي النواب والأعلى للدولة وأنّه لا مكان بينهم للكراهية ولا للانتقام.

وأعرب باشاغا عن تطلعه للعمل مع البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأنّ علاقته مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وتابع باشاغا أنّ العلاقة الدولية مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم وعلى الأخص الصعيد الأمني.