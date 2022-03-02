«باشاغا»: الحكومة ستستلم في طرابلس بشكل سلمي وأمن

قال رئيس الحكومة المكلف فتحي «باشاغا» إن الحكومة اتصلت بجميع الجهات الأمنية والعسكرية وأن لديها ترتيبات معهم لكي تتم عملية التسليم بشكل سلس في العاصمة طرابلس.

وأكّد باشاغا عقب منح حكومته الثقة، أنّ الحكومة سوف تتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وأمن، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراء الترتيبات والتدابير الإدارية والقانونية والأمنية.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن منح الثقة اليوم تم بطريقة ديمقراطية نزيهة واضحة وعلنية وبإرادة ليبية، مضيفا أن الحكومة تسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار.

وشدّد باشاغا أنّ حكومته ستلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب خارطة الطريق التي أقرها مجلس النوب وسيقرها مجلس الدولة الأيام القادمة.

وشكر باشاغا في كلمته بعثة الأمم المتحدة على ما قامت به ونتطلع للتعاون لإكمال باقي الاستحقاقات الليبية، كما أبدى تطلعه لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة.