«باشاغا»: الحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع

قال رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النّواب فتحي باشاغا إنّ «بقاء رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة؛ لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في طرابلس».

وأضاف بشاغا في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز أنّه يعتزم الانتقال إلى العاصمة بأكثر الطرق الممكنة سلميا، مؤكدا أنّ الحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع.

وأوضح باشاغا بأنّ حكومته ستصل طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، وأنّها لن تكون هناك حكومة موازية أخرى، لافتا إلى أنّ سبب عدم دخولهم العاصمة حتى الآن هو تجنب خطر الصراع.

وأشار باشاغا إلى أنّه تواصل مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة، مؤكدا بأنّ هدفه هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.