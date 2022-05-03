باشاغا: الصحفيون لهم دور وطني في بناء السلام

دعا رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، كافة الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة، مؤكدا على دورهم الوطني في بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وتوجه باشاغا في كلمة له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالتحية والتقدير إلى كل الصحفيين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، مترحما على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم.

كما أكد بأن حكومته ستولي أهمية كبيرة لإصلاح الصحافة والإعلام وتوفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي في البلاد.

وقال باشاغا إن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية وحجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان.