باشاغا: الليبيون يُطالبون حكومتي بدخول العاصمة طرابلس

قال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، إن الليبيون يُطالبون حكومته بدخول العاصمة طرابلس.

وفي كلمة له خلال لقاء، مساء أمس الجمعة، مع عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية بمدينة مصراتة، لوّح باشاغا، بدخول العاصمة طرابلس لاستلام مهامّه، إذا استمر تعنّت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورفضه تسليم السلطة بشكل سلمي.

وأضاف باشاغا أن 7 ملايين ينتظرون دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومن بينهم أهالي العاصمة، مضيفا أن من يدعم حكومة الوحدة الوطنية أقلية تدافع عن مصالحها الشخصية، وفق قوله.

كما جدّد باشاغا تأكيده على رغبته في دخول العاصمة طرابلس بشكل سلمي من أجل عدم إراقة الدماء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مستعد لاستخدام قوة السلاح إذا ما لجأت القوات المساندة للدبيبة إلى ذلك.

كما دعا رئيس الحكومة الليبية، الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا معه في هذه المرحلة التي وصفها بـ”المفصلية” في تاريخ البلاد.

ووجه باشاغا انتقادات لاذعة لحكومة الوحدة الوطنية التي اتهمها بالعمل ضد مصالح الليبيين بمساعدة دول أجنبية لديها مصالح خاصة، وبالفشل في إدارة شؤون البلاد منذ توليها الحكم وفي قيادتها إلى انتخابات عامة، مشيرا إلى معاناة الليبيين من غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء وغياب السيولة المالية، بالإضافة إلى الركود التجاري غير المسبوق.