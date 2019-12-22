باشاغا: المرتزقة الروس هم من يقودون المعارك في الخطوط الأمامية

المرتزقة أطلقوا على مدى يومين ألفين وخمسمائة قذيفة بين هاون ومدفعية. [سوشيال ميديا]

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، إن المرتزقة الروس الذين يدعمون حفتر، هم من يقودون الآن المعركة على الخطوط الأمامية كمشاة، للسيطرة على العاصمة.

وفي تصريح لوكالة “بلومبيرف” الأمريكية، أكد باشاغا أن الروس يمتلكون تكنولوجيا متطورة للتشويش على الطائرات دون طيار، وأنهم أطلقوا على مدى يومين ألفين وخمسمائة قذيفة بين هاون ومدفعية.

وشدد وزير الداخلية على أن من حق حكومة الوفاق أن تبحث عن طرق يمكنها من خلالها إنهاء الحرب، وإنههم حريصون على التعاون مع مصر لكننهم لن يسمحوا لحفتر أن يحكم بالقوة.

يُشار أن وكالة “بلومبيرغ” نقلت في الـ17 ديسمبر الجاري، عن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قوله إن تزايد الدعم الروسي لعدوان حفتر من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس أدى إلى زيادة حصيلة الخسائر في صفوف المدنيين.