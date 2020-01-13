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باشاغا.. النضال مستمر في ليبيا لإقامة دولة مدنية تنبذ العنف والتطرف

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 10:40
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باشاغا ضرورة الخضوع لإرادة الشعب التى تريد السلام [أرشيف]

ذكر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن النضال مستمر في ليبيا، في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، مؤكدًا على ضرورة الخضوع لإرادة الشعب التي تريد السلام.

باشاغا قال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “النضال مستمر في سبيل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ العنف والتطرف وتضمن لشعبها العيش الكريم في أمن وسلام”.

وتابع: “يجب أن يخضع الجميع إلى إرادة الشعب التي تريد السلام والاستقرار وتنبذ الحرب والدمار، انتصار إرادة الشعب”.

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وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أعلن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارًا من منتصف ليلة الثاني عشر من يناير الجاري .

وقال المسماري، في بيانٍ مرئي، “هذا الإعلان يأتي على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، وسوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

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