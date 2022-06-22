باشاغا: حكومة الوحدة الوطنية انتهت مع حلول يوم 21 يونيو

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهت مع حلول يوم 21 يونيو الجاري.

وفي كلمة مصورة، طالب باشاغا كافة المؤسسات بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية وحذرهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف باشاغا: “حكومة الوحدة انتهت، وكل من يتعامل معها يعد خارجا عن القانون، وصار لزاما أن نؤكد فراغ السلطة وانعدام الولاية القانونية لمن يحتل مقار الحكومة بالعاصمة”.

وتابع: “اتفاق جنيف كان محل احترام ورضينا بنتائجه ومخرجاته وشاركنا في الانتخابات التي كانت ستجرى في 24 ديسمبر، وكان واضحا بانتهاء مدته في 21 يونيو”.

وخاطب رئيس الحكومة الليبية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش وتعهد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ودعا باشاغا، أمين عام الأمم المتحدة لدعم خطته لخارطة الطريق تزامنا مع انتهاء المدة الزمنية لاتفاق جنيف.