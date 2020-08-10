باشاغا: حكومة الوفاق أمام مرحلة صعبة لم تنتهي بعد

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، مع الوكلاء ورؤساء الهيئات والإدارات والمصالح الأمنية ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب ومدراء الأمن بالمديريات.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده، في كلمة له خلال اللقاء، بأن حكومة الوفاق الوطني أمام مرحلة صعبة لم تنتهي بعد.

وشدّد الوزير على ضرورة محاربة الفساد ووضع قواعد سليمة للدولة الديمقراطية.

وكشف وزير الداخلية بأن الوزارة مستعدة للتعاقد مع شركات التدقيق المالي، وأن الوزارة ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى إدارات وأجهزة ومصالح وأقسام نزيهة داخل الوزارة.

كما كشف الوزير بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصرف ليبيا المركزي حول غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

وقال باشاغا: “سأصدر قرارات بإيقاف كافة الإجراءات المالية والإدارية لأي مديرية أمن أو أجهزة أمنية غير منصاعة لأوامر وزارة الداخلية مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل الوزارة”.

ودعا الوزير كافة مدراء الأمن بالمناطق إلى تحمل مسؤولياتهم وبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضبط السيارات معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية، باعتبار أن مهمة مدير الأمن شيء يعني الكثير للمواطن بشكل عام.

وطالب وزير الداخلية كافة منتسبي الوزارة التقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة الصيفي والشتوي.

وتطرق الوزير خلال لقائه إلى مشكلة الكهرباء التي تعتبر إدارية، حسب وصفه.

واختتم وزير الداخلية حديثته بالقول: “نحن مقبلين على مرحلة ديمقراطية الأمر الذي يتطلب منا شدة وحزم من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية ونحثكم على بذل المزيد من الجهد لأنكم رعاة الوطن وحماته”.

وفي ختام اللقاء تم منح الوزير درع من قِبل منتسبي وزارة الداخلية نظير الجهود التي يبذلها للرقي بمستوى العمل الأمني داخل الوزارة ومنحه وشاح الشجاعة لما قدمه من مجهودات منذ توليه مهام وزير الداخلية.