«باشاغا»: حكومتي ليست راضية على إغلاق الموانئ والحقول النفطية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنّ لحكومته رؤية للتنمية في كل البلديات وفق آلية واضحة وشفافة تضعها وزارة الحكم المحلي؛ بناءً على الميزانية التي ستقترح على مجلس النواب، والتي سيُكشف عنها قريباً.

وأوضح باشاغا، خلال مقابلة صحفية، أنّ حكومته لن تستمر في تجاهل أوضاع المواطنين في أي مكان في ليبيا، والتي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة، وفق قوله.

وأكد باشاغا أن حكومته ليست راضية على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، ولكن هذه الإجراءات يرى من قام بها بأنها نتيجة للظلم الذي يعانون منه جراء عدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم، مضيفا أنه جلس معهم واستمع إلى مطالبهم، وأن الحكومة ستعمل على تلبيتها.

وحول تحويل إيرادات بيع النفط إلى حكومة الدبيبة قال باشاغا إنّهم فوجئوا بتحويل الإيرادات رغم وجود توافق الاجتماع بين الأطراف في ليبيا، وتنظيم آلية هذه المصروفات وحصرها في أبواب المرتبات والدعم فقط، مشيرا إلى أنّ أن هناك حالياً أطراف تسعى لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل.

وقال باشاغا، إنّ القيمة المرصودة في ميزانية الحكومة بخصوص صندوق دعم الزواج 2 مليار، مؤكدا أنّ التوزيع لن يكون عشوائيا وأنّهم لن يضعَوا المواطنين في مأزق كالذي حصل مع حكومة الدبيبة، موضحا أنّ الأخيرة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم إهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها.