"باشاغا": دخول الحكومة إلى طرابلس سيكون بشكل سلمي خلال الأيام المقبلة

قال رئيس الحكومة الليبية المكلّف من مجلس النّواب فتحي باشاغا إنّه يتوقع تولي الحكومة في طرابلس خلال الأيام المقبلة دون استخدام القوة، أو المواجهة بين المجموعات المسلحة.

وذكر باشاغا في مقابلة مع وكالة “رويتزر” في تونس :لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وجدّد باشاغا تأكيده أنّه لن يستخدم القوة لدخول العاصمة وأنّ وصوله إلى مقر الحكومة سيكون سلميا، مضيفا أنّ هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الصعيد الدولي، أنّه سيكون قادرًا على تولي المسؤولية في طرابلس وأن حكومة الدبيبة غير قادرة على العمل من خارج العاصمة، وفق قوله.

وتابع باشاغا أنّ أي تحركات لإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ستسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط، مشيدا في الوقت نفسه برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله،

وأضاف باشاغا أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير له دور مهم في استقرار ليبيا، وأنّه لن ينفق الأموال إلا من خلال ميزانية يوافق عليها مجلس النّواب.