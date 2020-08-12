«باشاغا».. دعـم الـشرطـة الـسياحـية أحـد ركـائـز وزارة الـداخـلـية

قام اليوم الاربعاء وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” بزيارة لـجـهاز الـشرطـة الـسياحـية وحـمايـة الآثـار، واسـتقـبله خـلال الزيارة رئـيـس الجـهـاز عـمـيد “عـبد الـغـني رحـومـة”.

وأكـد وزيـر الـداخلية، عـلـى ضرورة الإهـتمـام بـالآثـار والـمقـتنيـات الأثـريـة والـسياحـية والـتصـدي لـمهربـي الأثـار بـكـل حـزم وقـوة، بـإعـتـبار تـهريـب الآثـار يـهـدد الأمـن الـقومـي للـدولـة ويـمـسح هـويـتـها وحـضارتـها الـسابـقة.

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية فيسبوك،تـفـقد الـوزيـر خـلال هـذه الـزيـارة إدارات وأقـسام الـجـهاز مـستمعاً إلـى شروح وافـية حـول عمل هذه الإدارات والأقسام.

وشدد الـوزير خلال إجتماع عـقـده عُقـب هـذه الـزيارة عـلى ضرورة دعـم جهاز الـشرطـة الـسياحـية وحـمايـة الآثـار بـإعـتباره جـهـاز مهم وأحد ركـائـز وزارة الـداخلية, مثمنأً الـجهود الـتي يـقوم بـهـا رئـيس وأعضاء الـجـهاز بـالخصوص.

وقــدم رئـيـس الجـهاز درعاً للوزير بـإسـم منتسبي جـهـاز الـشرطـة الـسياحـية وحـمايـة الآثـار عـرفـانـاً مـنـهم على مـجهوداتـه مـنـذ تـولـيـه مـهـام وزيـر الـداخـلـية.