«باشاغا» سنتواصل مع المناطق التي شهدت إغلاق النفط

قال ئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ الحكومة ستتواصل مع المناطق التي تم إغلاق النفط فيها وزيارتها لمعرفة أسباب إغلاق النفط.

باشاغا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، ذكر أنّ «الحكومة المنتهية الولاية» استخدمت مال الليبيين لدعم والمجموعات المسلحة حتى وصل المال إلى الإرهابيين، وفقا لقوله.

وبيّن باشاغا أنّه يجب تأمين الحدود الجنوبية والانطلاق في المشاريع الزراعية وتجارة العبور وتأمين وصول الخدمات وفتح باب الاستثمار في الجنوب، مشيرا أنّ هناك معاناة كبيرة لجميع الليبيين في مجال الصحة ولا يجد الليبيون العلاج في المصحات في الخارج والداخل.

وأكّد باشاغا أنّ مبدأ الحكومة الليبية الرئيسي هو العدل والإنصاف في كل مدن ليبيا في الشمال والغرب والجنوب والشرق، وأنّهم سيسعون لتنفيذ هذه البرامج عند اعتماد الميزانية سنبدأ في العمل مباشرة.