«باشاغا»: سنعمل من طرابلس، وسندخلها بقوّة القانون وليس قانون القوّة

أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلّف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال حرب، لافتا إلى أنّ ليبيا لم تكن دولة منذ 2011.

وقال باشاغا، خلال كلمة موجهة إلى الشعب الليبي، إنّ اختيار الحكومة وتعيينها جرى بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والأعلى لللدولة، مضيفا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تعرض للضغوط.

وتابع باشاغا أنّ الحكومة ستدخل العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة، مردفا قوله «سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا».

وبيّن باشاغا أنّ حكومة الدبيبة جاءت بطريق غير لائقة وأنّه يدرك كيف جرى التلاعب في ملتقى الحوار بجنيف، مضيفا أنّ÷ تقبل الخسارة بالرغم من استطاعتهم رفض الحكومة وقتها.

وعبّر باشاغا عن خيبة أمله في حكومة الدبيبة لأنّها عززت حكم العائلة وتصرفت في أموال الليبيين بعشوائية لشراء الذمم والابتزاز واستعباد المواطنين، وفق قوله.