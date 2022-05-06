«باشاغا»: عملية البنيان المرصوص تُمثل نموذجا هاماً للوحدة الوطنية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ عملية البنيان المرصوص تمثل نموذجاً هاماً للوحدة الوطنية.

باشاغا وفي كلمته بمناسبة الذكرى الـ6 لتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة ذكر أنّ دماء الليبيين جميعاً روت مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال.

وأعرب باشاغا عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لما قدموه من دعم متميز لعملية البنيان المرصوص. مشيرا إلى أنّ النزاع يتسبب في تسلل الإرهاب فيما بين الليبيين وتُسلب سيادة الدولة.

وجدّد باشاغا التأكيد على أنّ وحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، قائلا «بوحدتنا نكتسب عزتنا وكرامتنا»، متوجها بأسمى آيات الإجلال والإكبار للجرحى الأبطال الذين لم ينالوا حقهم من الوفاء و التقدير.