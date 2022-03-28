"باشاغا" : لن نقبل بمبادرة حوار مع "الدبيبة" غير التسليم أو ضمان عدم الملاحقة

تصريحات رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّه لن يقبل بأي مبادرة أو حوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدا عملية التسليم أو ضمان عدم الملاحقة.
وتابع باشاغا في لقاء مع قناة الحدث أنّ تشبث الدبيبة بالسلطة هو بسبب وجود ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة وملاحقتها ليس من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أنّ حكومة الدبيبة فعلت كل ما بوسعها من قفل المطارات وغلق الطرقات لمنعي من الدخول إلى العاصمة ولكنهم لم ينجحوا في الاستمرار على ذلك.
وأضاف الدبيبة، أنّه جرى وقف كل أوجه الصرف على حكومة الدبيبة ماليا تنفيذا لقرار مجلس النواب، معتبرا أنّهم كانوا قادرين على عدم تسليم السلطة إبان حكومة الوفاق وأن نفعل كما يفعل الدبيبة الآن؛ قائلا «آثرنا تغليب المصلحة العليا والتأكيد على عملية التداول السلمي».
وبيّن باشاغا أنّ المجلس الرئاسي سيبقى حتى إجراء الانتخابات وتوصل مجلسي النواب و الأعلى للدولة إلى اتفاق حول القاعدة الدستوري، موضحا أن رئيس الأعلى للدولة خالد المشري كان متجاوب معهم وأنّه تعرض لضغوطات أدت إلى تغيير موقفه، ولا أمانع في التواصل معه.
وقال المشري إنّ حكومته ستدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وهي منوط بها تنفيذ وقف إطلاق النار وإتمام توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنّ المصالحة لا تعني أن تنحصر في مكون فبراير فقط، ولا بد أن تشمل كل ليبي من مختلف التوجهات.
وذكر باشاغا أنّ مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا وعلاقة حكومته معها ممتازة ولا بد أن يستفاد من خبراتها، وأنّ علاقته مع دول الخليج جيدة، خاصة مع السعودية، متمنيا تطويرها أكثر مع قطر والإمارات والكويت قريبا.
واضاف باشاغا أنّ لليبيا علاقات قوية وتاريخية مع تركيا، وهي قوة استراتيجية بالنسبة لليبيا ويعوّل عليها، معتبرا أنّهبغض النظر عن الجدل الذي يبديه البعض حول الاتفاقية مع تركيا، ولكنها وقعت بين دولة ودولة.
وأشار باشاغا أنّ خروج القوات الشرعية تحكمه الاتفاقات التي يحدد الليبيون مصيرها استمرارها أو إنهاءها، وأي قوة غير شرعية يجب خروجها فورا.
وقال باشاغا إنّه لا يؤيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ولا مؤسستي النفط والاستثمار في الوقت الحالي، معتبرا أنّ تغييرهم من اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأكّد رئيس الحكومة الليبية أنّ الاستحقاق الانتخابي دين علينا أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريبا ولن نمدد للحكومتن.
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