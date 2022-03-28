"باشاغا" : لن نقبل بمبادرة حوار مع "الدبيبة" غير التسليم أو ضمان عدم الملاحقة

تصريحات رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّه لن يقبل بأي مبادرة أو حوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدا عملية التسليم أو ضمان عدم الملاحقة.

وتابع باشاغا في لقاء مع قناة الحدث أنّ تشبث الدبيبة بالسلطة هو بسبب وجود ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة وملاحقتها ليس من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أنّ حكومة الدبيبة

فعلت كل ما بوسعها من قفل المطارات وغلق الطرقات لمنعي من الدخول إلى العاصمة ولكنهم لم ينجحوا في الاستمرار على ذلك.