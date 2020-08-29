باشاغا: مستعد للمثول للمحاسبة وأن تكون منقولة على الهواء مباشرة

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بشأن إيقافه وإحالته للتحقيق.

وفي بيان له، أبدى باشاغا استعداده للمثول أمام الرئاسي للتحقيق وطالب بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الجمعة، القرار رقم 562 لسنة 2020، بشأن إيقاف وزير عن العمل وتكليف بمهام.

ونصت المادة الأولى من القرار، على إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكِبت في حق المتظاهرين، وفقاً لنص القرار.

وتم تكليف وكيل الوزارة العميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ويأتي قرار الإيقاف بعد أن أعلن الوزير في وقت سابق، تأييده للحراك والاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية، حيث تعهد باشاغا بحماية المتظاهرين وحذر من المساس بهم.

هذا والتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا،الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة بوزير الدفاع التركي“خلوصي أكار.

وتركز اللقاء على التباحث حول عدد من المواضيع التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.