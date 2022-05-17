باشاغا: نستطيع دخول العاصمة طرابلس بالقوة لكن هذا لن يحدث

قال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنهم يؤمنون بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

وأوضح باشاغا في مؤتمر صحفي عقده بمدينة سرت، أن حكومته لم تلجأ للسلاح حقناً لدماء الليبيين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المواطنون يُعانون وقطاعات الدولة انهارت في العاصمة طرابلس.

وأضاف: “نستطيع دخول العاصمة طرابلس بالقوة لكن هذا لن يحدث”.

ولفت باشاغا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية تماما داخليا ودوليا.

وأردف قائلا: “أيها الليبيون انتبهوا لمؤسساتكم المالية لأن الحكومة منتهية الولاية تستخدم المال لمصلحتها بشكل كبير لتخريب البلاد في جميع المجالات”.

هذا وأعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مباشرة عمل حكومته رسميًا من مدينة ‫سرت‬ بدءاً من يوم غدًا الأربعاء، إلى حين دخول العاصمة طرابلس بطريقة سلمية وبدون سفك الدماء.