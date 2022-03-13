«باشاغا» والسفير الإسباني يُؤكدان ضرورة تجنب العنف

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بالعاصمة التونسية، سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن اللقاء يأتي لمناقشة مستجدات الوضع السياسي.

وأكد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.

وصرح رئيس الحكومة في هذا الصدد قائلاً: “تجمعنا بإسبانيا علاقات وطيدة كما يجمعنا البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا العمل معاً في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والزراعة، والأمن المائي وغيرها”.