«باشاغا» يبحث احتياجات منطقة وادي زمزم

استقبل رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأحد، وفداً يضم أعيان وأهالي منطقة وادي زمزم (100 كم شرق مصراتة).

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية، بأن اللقاء يأتي لمناقشة وبحث احتياجات المنطقة.

واستمع باشاغا إلى المشاكل التي يواجهها سكان وادي زمزم، كما أكد على أن وفداً من الحكومة سوف يقوم بزيارة للمنطقة للتواصل المباشر مع أكبر عدد من المواطنين.

وحضر الاجتماع اللقاء كل من نواب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور ، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.