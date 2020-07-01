«باشاغا» يبحث تعاون الاتحاد الأوروبي في تفكيك ألغام عناصر حفتر

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً أمس الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلن بوجيا والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع استعرض العلاقات بين حكومة الوفاق الوطني وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وأدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجرائم التي ارتكبتها عناصر ومرتزقة حفتر في المناطق التي كانت مسيطرة عليها خلال اعتداءها على العاصمة طرابلس.

هذا وتطرق الاجتماع إلى موضوع تفكيك ونزع الألغام من المناطق المحررة التي زرعتها عناصر حفتر، وإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع أيضاً، ملف الهجرة غير الشرعية، حيث ذكر رئيس البعثة أن ليبيا قامت بمجهودات جبارة في مكافحة هذه الظاهرة، مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة الليبية في مواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن ليبيا دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وليست دولة المقصد.

هذا وتم أيضاً مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.