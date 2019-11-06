«باشاغا» يبحث مع السفير الأمريكي سُبل إنهاء الصراع في طرابلس

التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء يأتي لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية والمرتزقة في ليبيا والأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين، وفق قوله.

