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«باشاغا» يبحث مع السفير الأمريكي سُبل إنهاء الصراع في طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 21:00
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اللقاء يأتي لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس. [السفارة الأمريكية في ليبيا]

التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء يأتي لمناقشة الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في طرابلس.

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن تصاعد تورط الجهات الخارجية الحكومية والمرتزقة في ليبيا والأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين، وفق قوله.

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نبّهني عن
حفتر لم يصل الى حكم ليبيا وقام ببيعها.........؟؟

اغتيال حفتر على أسوار الرجمة بمجرد الجيش طرابلس حسب مصادرنا المقربة من العائدون الهاربون الى بلدهم الاصلي مصر قام بالعودة مرة ثانية لحكم الشعب الليبي بعد 42 سنة دمار بالوسائل الناعمة وثمانية سنوات من دمار وقتل الليبيين بالوسائل العسكرية وفقاً لخطة جمعة الزوم السرية بالتنسيق مع المخابرات المصرية قام بعدة زيارات الى خليفة حفتر بشكل سري بالتنسيق مع عبدالفتاح السيسي … تم الاتفاق بين العائدون الهاربون الى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السيسي لحكم ليبيا عبر بوابة الشرق إلى أسوار طرابلس عبر الواجهة الترهونية بقيادة المشير خليفة حفتر الذي وضعت له خطة الاغتيال بمجرد دخول الجيش العاصمة طرابلس ليكون البديل… قراءة المزيد ..

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