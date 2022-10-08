«باشاغا» يبحث مع سفيرة بريطانيا سُبل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا رفقة وزير خارجيته حافظ قدور، في العاصمة التونسية، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هرندل.

وقالت السفيرة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنها ناقشت خلال اللقاء كيف يمكن للمملكة المتحدة المساعدة في دعم ليبيا للعودة إلى الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

هذا ويُجري رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا زيارة إلى العاصمة التونسية للقاء دبلوماسيين وسفراء لدى ليبيا؛ لمناقشة المستجدات السياسية.

وناقش باشاغا مع المبعوث الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، أمس الجمعة، الوضع السياسي في ليبيا، والدفع نحو إجراء الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنّ فتحي باشاغا سيلتقي في تونس المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وسيطرح له رؤية الحكومة، وأنّها ستقود ليبيا إلى الانتخابات، وسنرى مدى استجابته.

وأوضح العرفي لـ”عين ليبيا” أنّ باشاغا أنّه سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته، وإنّه إذا توصل باشاغا إلى نتائج مع عبد الله باثيلي فسيكون مقر الحكومة في سرت وفقًأ للاتفاق السياسي.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الاثنين الماضي، أنّها ستبدأ مشاورات مباشرة مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للرد بالشكل المناسب على التجاوزات التي تهدد الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.