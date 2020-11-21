باشاغا يبحث مع «إيرباص هيليكوبترز» إتمام شراء عدد من المروحيات

تركز الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، في العاصمة الفرنسية باريس، مع المدير التنفيذي لشركة إيرباص هليكوبترز لصناعة الطائرات “برونو ايفن” على إتمام إجراءات تزويد وزارة الداخلية الليبية بعدد من المروحيات لاستخدامها في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال هذا اللقاء بين باشاغا وبرونو ايفن الاتفاق على إتمام إجراءات تزويد الوزارة بـ 6 طايرات هوليكوبتر من نوع “اتش – 135 ” وعدد 4 طائرات هوليكوبتر أخرى من نوع ” أتش – 145 ” مجهزة بتقنيات حديثة وبكامل معداتها وأجهزتها وملحقاتها وفق أحدث المواصفات.

كما تم الاتفاق على إقامة تدريبات لتأهيل مهندسين وفنيين وأطقم طيران ليبيين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الرفع من إمكانيات وقدرات وزارة الداخلية، وتوفير أحدث الإمكانيات وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة إلى شركة “إيرباص” في فرنسا.

وتأتي الزيارة بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران، وإمكانية التعاقد معها لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود، وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.

يُشار إلى أن إيرباص ساس (بالإنجليزية: Airbus SAS)‏، هي شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في تولوز بفرنسا، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة.