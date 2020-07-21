«باشاغا» يبحث مع نظيره المالطي أوجه التعاون المشترك

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الاثنين، مع وزير الأمن الوطني والداخلية المالطي بايرون كاميليري، بحضور وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العميد د. صلاح الدين النمروش.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الداخلية المالطي بأن حكومته تدعم حكومة الوفاق الوطني وهي الحكومة الشرعية في ليبيا، وبأن بلاده على استعداد في التعاون مع حكومة الوفاق في كافة المجالات التي تخدم البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.