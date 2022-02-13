«باشاغا» يبحث مع «ويليامز» جهود المشاورات في تشكيل الحكومة المقترحة

التقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس فتحي باشاغا بمكتبه في العاصمة طرابلس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقال باشاغا إنّه تطرق في لقائه مع ويليامز إلى جهود المشاورات في تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل ويضمن المشاركة السياسية الواسعة.

من جانبها ذكرت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وبليامز أنّها لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية ودون إقصاء.

وشددت ويليامز لباشاغا بأنّه يجب الحفاظ على الاستقرار في العاصمة طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد والتركيز على إجراء الانتخابات.