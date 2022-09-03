«باشاغا» يبحث وقف التصعيد العسكري وإجراء الانتخابات

أجرى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمة هاتفية، اليوم السبت، مع رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب فتحي باشاغا.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “في مكالمة بتاريخ 3 سبتمبر مع فتحي باشاغا عقب اجتماعاته المهمة في تركيا، ناقشنا أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها ليبيا”.

كما تطرقت المكالمة الهاتفية إلى الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا، بحسب السفير الأمريكي.