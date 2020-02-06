«باشاغا» يترأس اجتماعاً أمنياً

شدّد الوزير عـلى ضرورة اسـتتباب الأمن داخل العاصمة طرابلس وضواحيها. [داخلية الوفاق]

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاُ أمنياً موسعاً، ضم مـدير أمـن طـرابلس، ومـدير أمـن جـنزور، ومـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي، ومـدير الإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية، ومـدير فـرع الأمـن الـداخلي طـرابلس.

وشدّد الوزير عـلى ضرورة اسـتتباب الأمن داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، خـاصةً بـعد ورود عـدد مـن شـكاوى الـمواطنين عـن بـعض الـخروقات الأمـنية الـتي تـمارسها عـدد مـن الأجـهزة الأمـنية الـتابعة لوزارة الـداخلية.

محتوى ذو صلة «سيالة» وإصلاح مجلس الأمن.. نقاش مع السفير الإيطالي وطـالب وزير الداخلية من الـمشاركين فـي الاجتماع بضـرورة التعامل الحازم ضد أي خرق وعدم قبوله من أي جهة كانت، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

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