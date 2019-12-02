«باشاغا» يترأس اجتماعًا أمنيًا مُوسعًا

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، صباح الاثنين، اجتماعا أمنيا موسعا، بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وحضر الإجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب المعلومات والتوثيق ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تداعيات الحرب على العاصمة وما نتج عنها من قتل وتدمير وترويع للآمنين.