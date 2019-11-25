«باشاغا» يترأس اجتماعًا أمنيًا مُوسعًا

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، الاثنين، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ورئيس الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير أمن طرابلس المُكلف، ورئيس مكتب المتابعة ورئيس مكتب الإنتربول المُكلف، ومدير الإدارة القانونية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق ومدير إدارة الشؤون الإدارية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده خلال الاجتماع، بأن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.