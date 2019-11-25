«باشاغا» يترأس اجتماعًا أمنيًا مُوسعًا

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، الاثنين، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت، ورئيس الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير أمن طرابلس المُكلف، ورئيس مكتب المتابعة ورئيس مكتب الإنتربول المُكلف، ومدير الإدارة القانونية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق ومدير إدارة الشؤون الإدارية.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا تأكيده خلال الاجتماع، بأن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات.
وشدّد الوزير على ضرورة محاسبة مُعرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية للدولة.
وأوضح وزير الداخلية أن وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي.
وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتشدق بها من هم على هرم هذه المؤسسات الإعلامية المضللة، وفق قوله.
كما نوه وزير الداخلية إلى ضرورة محاسبة كل من تشكل حريته خطر على أمن الوطن والمواطن للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
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