«باشاغا» يترأس اجتماع لجنة المشروعات الإستراتيجية والتقنية والفنية

عقدت لجنة مشروعات وزارة الداخلية الإستراتيجية والتقنية والفنية وشركة “روز” الاستشارية الإنجليزية، اجتماعها العادي الأول برئاسة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد شدّد باشاغا خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة، على ضرورة وضع إستراتيجية لوزارة الداخلية والنهوض بها من وزارة تقليدية إلى متقدمة وعلمية مواكبة لكافة الابتكارات العلمية والتقنية، وفق قوله.

وطالب الوزير المشاركون في الاجتماع بضرورة تحديد المشاريع التي سيتم إنجازها داخل الوزارة ليتم اعتمادها من قِبل اللجنة، مع ضرورة تحديد أهدافها وآلية ارتباط المشاريع ببعضها والجدوى التي ستعود بها هذه المشاريع على وزارة الداخلية باعتبارها العمود الفقري للدولة.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تتولى مراجعة طلب وخطط المشاريع الجديدة وتقديم التوصيات بشأنها دراسة وتقييم المبادرات والموافقة على تحويلها إلى مشاريع.

كما تتولى هذه اللجنة استعراض تقارير مكتب تقنية المعلومات وما يُحال إليها من مشاريع وإعطاء التوجيهات المناسبة حيالها.