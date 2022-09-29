«باشاغا» يتفقد أعمال الصيانة لمقرات الحكومة بمدينة سرت

تفقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رفقة نائبيه سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الرياضة عبدالسلام غويلة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في مدينة سرت.



ووقف رئيس الوزراء والوفد المرافق له، على أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز لمقر الحكومة الليبية بمجمع قاعات واقادوقو.

كما استمع باشاغا إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز، موجهاً أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.