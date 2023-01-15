«باشاغا» يتفقد المناطق السياحية بالصحراء الليبية

أجرى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، و نائبه سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور ، والوفد المرافق لهم، زيارة تفقدية للمناطق السياحية بالصحراء الليبية ضمن الجولة التي يقوم بها في الجنوب الليبي.

وشملت الزيارة بحيرتي قبر عون وأم الحصان حيث استمع باشاغا إلى شرح مفصل عنهم وعن عدد البحيرات المنتشرة في صحراء ليبيا وكذلك الوجهات السياحية بالمنطقة والتي تعاني الإهمال من الحكومات المتتالية ومنذ سنوات طويلة.

سُررت بقيامي بجولةٍ في جنوب ليبيا وتحديداً في الصحراء الليبية حيث أزداد يقيناً كل يوم أن وطننا زاخر بالآثار وغني بالثروات.



هذه الوِجهات السياحية في الصحراء تحتاج إلى الإهتمام وتنفيذ بنى تحتية تساهم في ازدهار قطاع السياحة وتشجع الاستثمار وتعزز تنويع مصادر الدخل القومي. pic.twitter.com/3HnT1pnzUW — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) January 15, 2023

وأكد رئيس الحكومة عزمه إصدار تعليماته لوزير السياحة بالعمل على حلحلة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الهام وخصوصا في هذه المناطق التي كانت تزخر بالسياح في السنوات الماضية، والتي إن تم استثمارها بالشكل المطلوب ستكون مصدراً للدخل في ليبيا، وكذلك إعادة تأهيل هذه الأماكن خاصة و تعزيز مشروع التنمية المكانية للمدن والمناطق وإيجاد مصادر دخل لقاطني هذه المناطق عبر السياحة.