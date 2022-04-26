«باشاغا» يتفقد ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، زيارة إلى ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها في شرق البلاد.

وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ووزراء الحكومة.

وخلال كلمته أثنى باشاغا على الدور الذي قام به النواب والوزراء باستلامهم لمقرات أعمالهم، وممارسة مهامهم مؤكداً بأن هذه الحكومة ما جاءت إلا تلبية لمطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

هذا وتم عقد اجتماع تشاوري نوقشت خلاله الخطط الموضوعة من الوزارات لسير عملها خلال العام الحالي 2022م، بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني، على أن رئاسة مجلس الوزراء ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالوزارات والتي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر.